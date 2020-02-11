Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Mahkeme heyeti, sanığı "mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan dağıtım elemanına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burak S. (22) ve davacı Hüseyin Alyüz (34) ile tarafların avukatları katıldı.

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Eskişehir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:00 
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