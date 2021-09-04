Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı

UEFA listesinin verilmesine saatler kala Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Miralem Pjanic, o gün gece saatlerinde sağlık kontrolüne girmişti. Bosna-Hersekli yıldız ile doktor arasında hastaneyi kahkahaya boğan bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

"PENDİK'TEN SONRAKİ TUZLA"

Hürriyet'in haberine göre; Gece geldiği sağlık kontrolünde görevli doktor doğum yerini sorarken, dünyaca ünlü yıldız Bosna Hersek şehri olan "Tuzla" yanıtını verdi. Doktorun heyecanla "Ben de Tuzla'da oturuyorum" demesi üzerine kahkaha koptu. Pjanic gülerek "Hangi Tuzla?" yanıtını verdi. Görevli ise " Pendik'ten sonraki Tuzla" derken, Pjanic ise "Fark etmez, bize her yer Tuzla. Ama benimki Bosna Hersek'te" ifadelerini kullandı.