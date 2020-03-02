Pjanic, Juventus'u Coppa Italia Yarı Finaline Taşıyor

2017 Coppa İtalia mücadelesinde Boşnak ortasaha oyuncusu Miralem Pijanic, 21. dakikada AC Milan filelerine çok şık bir freekick golü atıyor.Dybala'nın arkasından topa hareket eden Pjanic, şık bir vuruşla takımının Milan'ı yenerek Coppa Italia yarı finaline çıkmasını sağlıyor.