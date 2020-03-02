Pjanic, Juventus'u Coppa Italia Yarı Finaline Taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Pjanic, Juventus'u Coppa Italia Yarı Finaline Taşıyor - Son Dakika Spor

Pjanic, Juventus'u Coppa Italia Yarı Finaline Taşıyor

13 dakika önce

2017 Coppa İtalia mücadelesinde Boşnak ortasaha oyuncusu Miralem Pijanic, 21. dakikada AC Milan filelerine çok şık bir freekick golü atıyor.Dybala'nın arkasından topa hareket eden Pjanic, şık bir vuruşla takımının Milan'ı yenerek Coppa Italia yarı finaline çıkmasını sağlıyor.

2017 Coppa İtalia mücadelesinde Boşnak ortasaha oyuncusu Miralem Pijanic, 21. dakikada AC Milan filelerine çok şık bir freekick golü atıyor.Dybala'nın arkasından topa hareket eden Pjanic, şık bir vuruşla takımının Milan'ı yenerek Coppa Italia yarı finaline çıkmasını sağlıyor.

Pjanic, Juventus'u Coppa Italia Yarı Finaline Taşıyor

Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:21 
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