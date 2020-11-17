Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış - Son Dakika

Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış

17.11.2020 15:52

Bir son dakika haberine göre - PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan küçük Hamza'nın ailesi, PKK'ya ateş püskürdü Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı...

- PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış

HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan küçük Hamza'nın ailesi, PKK'ya ateş püskürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 9 yaşında teröristler tarafından dağa kaçırılan Hamza'nın ailesi, PKK'ya ateş püskürdü.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 442'nci gününde de devam ediyor. Hakkari'de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyde ile ablası Aysun Adıyaman oturma eylemine dahil oldu. Anne Rukeyda Adıyaman, gözyaşları içerisinde oğlu Hamza'nın 9 yaşında terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirterek, oğlunun bir an önce geri gelmesini istedi.

Abla Aysun Adıyaman da kardeşi Hamza'nın 2016 yılında okuldan gelen bir telefonla kaybolduğu bilgisine ulaştıklarını fakat aradan birkaç gün geçtikten sonra kardeşinin dağa kaçırıldığını öğrendiklerini söyledi. Kardeşinin kaçırıldığında 9 yaşında olduğunu ifade eden abla Adıyaman, kardeşi Hamza'nın bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Aile daha sonra çocuklarının fotoğrafını ellerine alarak evlat nöbetindeki ailelere katıldı.

Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış
Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış
Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış
Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış
Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış
Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış - Son Dakika


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