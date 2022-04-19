PKK adına 5 bin dolara otobüsleri kundaklayacak şüpheli tutuklandı - Son Dakika

KOCAELİ'de, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünden toplu taşıma araçlarının kundaklanması karşılığında 5 bin dolar alacağı belirlenen H.Y., polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye çıkarılan H.Y., tutuklanırken, iş birliği yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi için yurt dışı edilme kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kocaeli'de halk otobüslerinin kundaklanması eylemi yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Halk otobüslerini kundaklamak için keşif yapan kişinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Y.'nin cep telefonunda çektiği halk otobüslerinin görüntüleri ele geçirildi. H.Y. ile birlikte hareket eden 2 kişi de yakalandı. H.Y. ifadesinde, örgüt mensuplarının Kocaeli'de keşfini yaptığı araçları yakarak eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.Y. ve iş birlği yaptığı 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.Y. tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli için yurt dışı edilme kararı verildi.