Son Dakika Haberleri: PKK Adına Tehditler İbretliktir"

PKK Adına Tehditler İbretliktir"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin, "Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına...

PKK Adına Tehditler İbretliktir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin, "Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, HDP'den 26. Dönem Van Milletvekilliği yapan Nadir Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Yıldırım'ın, resmi Twitter hesabından terör örgütü PKK adına konuşarak tehditler savurduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuşkusuz karşılığını hukuk sistemi içinde görecektir. Terörün bütün ahlak dışı, gayrimeşru ve insanlık dışı taraflarını temsil etme konusunda terör örgütüyle yarışa giren bu şahıs bir örnektir. Demokratik mekanizmaları terör için kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir bu durum. Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir. Kuşkusuz savurduğu tehditler hukuk alanında kendisine dönecektir. Terör adına konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir. Bizim teröre karşı hukuk ve demokrasi ilkelerinden yana tavizsiz tutumumuz kararlılıkla devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:35 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Nadir Yıldırım, PKK, Politika
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