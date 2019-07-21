Son Dakika Haberleri: PKK Arapları katlediyor
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PKK Arapları katlediyor

1 saat önce

Terör örgütü PKK mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.

PKK Arapları katlediyor, System.String[]
Terör örgütü PKK mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Bu anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi bir kişi, zorunlu askerlikten kaçtığı için Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Şiddet uyguladığı Arap kökenli 2 kişiyi öldürmeden önce "Neden kaçtınız?" diye soran PKK üyesi, "Türkiye Münbiç'i alacak" cevabını alınca 2 kişiyi katletti. - ANKARA
PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
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