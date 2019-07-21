PKK Arapları katlediyor
1 saat önce
Terör örgütü PKK mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
Terör örgütü PKK
mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Bu anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi bir kişi, zorunlu askerlikten kaçtığı için Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Şiddet uyguladığı Arap kökenli 2 kişiyi öldürmeden önce "Neden kaçtınız?" diye soran PKK üyesi, "Türkiye Münbiç
'i alacak" cevabını alınca 2 kişiyi katletti. - ANKARA
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