PKK Arapları katlediyor
57 dakika önce
Terör örgütü PKK mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
Terör örgütü PKK
mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Bu anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi bir kişi, zorunlu askerlikten kaçtığı için Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Şiddet uyguladığı Arap kökenli 2 kişiyi öldürmeden önce "Neden kaçtınız?" diye soran PKK üyesi, "Türkiye Münbiç
'i alacak" cevabını alınca 2 kişiyi katletti.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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