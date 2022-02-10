PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi - Son Dakika

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.

4 FARKLI ADRESE BASKIN

Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek şahıslara yönelik harekete geçti. Ekipler, sabaha karşı 4 farklı adrese baskın yaptı. Adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan aranan T.A. gözaltına alındı.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ: SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİZ

T.A. hakkında yine, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, adliyedeki işlemlerinin ardından T.A. tutuklandı. Sağlık kontrolü sırasında görüntü alan basın mensuplarını tehdit eden zanlı, "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" dedi.