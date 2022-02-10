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PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi - Son Dakika

PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi

10.02.2022 21:25

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin 4 farklı adrese baskın yaptığı operasyonda PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan T.A. gözaltına alındı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, basın mensuplarını tehdit ederek "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.

4 FARKLI ADRESE BASKIN

Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek şahıslara yönelik harekete geçti. Ekipler, sabaha karşı 4 farklı adrese baskın yaptı. Adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan aranan T.A. gözaltına alındı.

PKK baskınında gözaltına alınan şahıs gazetecileri tehdit etti: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ: SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİZ

T.A. hakkında yine, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, adliyedeki işlemlerinin ardından T.A. tutuklandı. Sağlık kontrolü sırasında görüntü alan basın mensuplarını tehdit eden zanlı, "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" dedi.

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Kemalpaşa, Hisarcık, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi - Son Dakika
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