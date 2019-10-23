Son Dakika Haberleri: "PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz"
Son Dakika Güncel 'PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz'

"PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "40 yıldır 'bitmez' denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "40 yıldır 'bitmez' denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"40 yıldır 'bitmez' denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz. Bu başarı, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir."

Bakan Kurum, söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında mutabakat muhtırasına ilişkin açıklamalarının yer aldığı görüntüye de yer verdi.

Murat Kurum, Twitter, Rusya, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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