Son Dakika Haberleri: PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölü
Son Dakika Güncel PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölü

PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölü

26 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK'lı teröristler Cerablus'ta sivil bir araca füzeyle saldırdı. Saldırıda, biri kadın 3 kişinin öldüğü, bir kız çocuğunun yaralandığı belirtildi. Suriye Milli Ordusu askerleri ise hızla olay yerine gelerek yaralanan çocuğu tıbbi çadıra götürdü.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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