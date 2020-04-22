Son Dakika › Güncel › PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla koordineli çalışmaları... - Son Dakika
PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla koordineli çalışmaları...
6 saat önce
PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla koordineli çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:38 Kaynak: AA
Son Dakika Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış