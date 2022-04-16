PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika
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PKK'da çözülmeler devam ediyor

16.04.2022 15:47
PKK'da çözülmeler devam ediyor

Suriye ve Irakta terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 PKK'lı terörist jandarma ekiplerince yapılan ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelerek teslim oldu.

Suriye ve Irakta terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 PKK'lı terörist jandarma ekiplerince yapılan ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelerek teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığına ekiplerin yapmış olduğu ikna çalışmalar çerçevesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 PKK'lı terörist, yapılan görüşmeler ve ikna çalışmaları sonucunda Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan PKK'lı teröristler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye girişleri sağlanırken, teslim olan teröristler daha sonra jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak üzere bölgeden götürüldü. - ŞIRNAK

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Jandarma, Suriye, Habur, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika
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