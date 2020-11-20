İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu"

20.11.2020 19:10
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 206'ya ulaştığı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu' - Son Dakika


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