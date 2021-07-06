PKK'da sorumlu düzeyde olan kadın saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

- PKK'da sorumlu düzeyde olan kadın saklandığı evde yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda PKK/KCK Terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu L.H.Ö isimli kadını yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyünde olduğu tespit edilen L.H.Ö., düzenlenen operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.