PKK Dağılma Aşamasına Gelmiştir"

Evlenme vaadiyle kandırılarak örgüte katılan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'den kaçarak Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Karkamış ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan E.D'nin (23) ifadesinin detayları ortaya çıktı.



Örgütün deşifresine yönelik verdiği önemli bilgiler dolayısıyla tutuksuz yargılan E.D, Mersin'de lise son sınıf öğrencisiyken ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katılan sevgilisi M.B. ile kaçtığını söyledi.



M.B ile evlenme ümidiyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiklerini anlatan E.D, "Ailemin beni başkasıyla evlendireceğini düşündüğümden M.B ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kaçtık. Cilo Dağı bölgesine gittik. Benim buradaki kod adım 'Avaşin'di. Terör örgütüyle tanışmam M.B. sayesinde oldu. Kendisiyle Hakkari'ye kaçmadan birkaç gün önce ben sol kol iç tarafıma PKK, kendisi de sol kol iç tarafına YPG ibareli dövme yaptırdı." ifadelerini kullandı.



M.B'nin sahte kimlik taşıdığını belirten E.D, şöyle devam etti:



"Dağda kaldığımız sürede, ben hayvanlara bakıyordum, M.B. arada şehre gidip geliyordu. Ne yaptığını sorduğumda, 'bilmesen daha iyi olur' diyordu. Muhtemelen hendek ve barikat olaylarına katılıyordu. Bir süre sonra buradaki hayattan sıkıldığımı, ailemi özlediğimi M.B'ye söylediğimde birkaç kez beni darbetti. Beni ailemin yanında bırakmadı. Bizi öldüreceklerini söylüyordu. Ayrıca 'kendisinin arandığını, yakalandığında hapse gireceğini' söylüyordu. Buradan PKK'ya katılmamız gerektiğini ve örgüt içerisinde bir süre kaldıktan sonra örgütün bizi bırakacağını söyledi."



M.B. ve bölgedeki kişilerin telkiniyle terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmaya karar verdiğini dile getiren E.D, uzun bir yolun ardından Suriye'nin Kamışlı bölgesine geçtiklerini aktardı.



Burada M.B. ile ayrı yerlere gönderilmesine karşı çıktığını aktaran E.D, "M.B, 'nereye isterseniz oraya verin' dedi ancak ben bunu kabul etmedim, 'bizim buraya gelme amacımız birlikte olmak, bir süre kalıp geri dönmek' dediğimde, bana oradaki görevliler, 'PKK'ya giriş var, çıkış yok' dediler ve benim düzenlemenin yapıldığı kağıtlara büyük harflerle, 'kaçabilir, tedbir alınmalı' diye not düştüler." ifadesini kullandı.



Kaçamayınca intihara kalkıştı



YPG/PKK kamplarında kendisine ideolojik ve pratik savaş eğitimi verildiğini belirten E.D, kampa geldikten 3 gün sonra kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını, daha sonra intihar girişiminde bulunduğunu anlattı.



Hastane olarak kullanılan binada 3 ay yoğun bakımda kaldığını, bu sürede de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplarının okutulduğuna dikkati çeken E.D, daha sonra pusu ve sızma gibi eğitimler verildiğini ancak kendisine silah verilmediğini söyledi.



E.D, örgüt hakkında söylenenlerin doğru olmadığını bildirerek, şu itiraflarda bulundu:



"Örgüte katılmadan önce Mersin ve Hakkari'de bulunduğum esnada, örgütü bana 'özgürlüklerin yaşandığı yer' olarak anlattılar ama katıldıktan sonra hiçbir özgürlük görmedim. Örgütte 'özgür irade, özgür düşünce diyorlardı' ancak aradığım özgürlüğü kesinlikle bulamadım. Tüm sosyal ve kültürel yaşantımız yok edilmişti. Ailemizle görüşmemize bile izin verilmiyordu. Telefon kullanamıyorduk. Televizyonlarda sadece örgütsel programlar izletiliyordu. Örgütün katı kural ve kaidelerine göre yaşamak gerekiyordu. Hatta kadınlar saçlarını kesmek için örgütten izin alıyordu. Çünkü Abdullah Öcalan uzun saç sevdiğinden, saçlarımızın sadece örgülü vaziyette bulunması gerekiyordu. Kısaca ben örgüte katıldığım esnada örgütte aradığım özgürlük ve ideolojiyi bulup yaşayamadım. Buradaki yaşam tarzı zor gelince kaçma teşebbüslerine başladım."



Kalaşnikof tüfekle kendisini vurduğunu aktaran E.D, daha sonra sivil hastaneye yattığını bu süreçte ÖSO'nun yardımıyla kaçtığını ve sınırda teslim olduğunu anlattı.



Örgütün her geçen gün kayıp verdiğini vurgulayan E.D, "Örgütün son durumu vahim. PKK dağılma aşamasına gelmiştir. Afrin operasyonunda örgüt ağır kayıplar vermiştir. Operasyonda yaralanan örgüt üyeleri dahi örgütü terk etmektedir. Şu an örgüt içerisinde de kaçmak isteyen çok kişi var." ifadelerini kullandı.



Mersin Mezopotamya Kültür Merkezi'nin (KHK ile kapatılan) sanatsal faaliyetler adı altında örgüte eleman temin edilen bir yer olduğunu, HDP'nin de PKK'nın siyasi partisi olduğunu belirten E.D, Amerika'nın YPG'ye ilaç yardımında bulunduğunu duyduğunu da sözlerine ekledi.

