- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı - Son Dakika

- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı

08.02.2021 19:57

- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin El Bab kentine roketli saldırı düzenlendi.

- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı

EL BAB - Terör örgütü PKK/ YPG tarafından Suriye'nin El Bab kentine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.

Suriye'nin El Bab kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 adet roketin kentte bulunan bir okula ve camiye isabet ettiği bildirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Roketlerin düştüğü bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1'inin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı
- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı
- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı
- PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı

Saldırı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, Bayern Münih'li Boateng ile anlaşma sağladı Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Galatasaraylı Ömer Kükner'den Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi: Bu çok ayıp Halil Sezai, sevgilisi Melike Beşli ile evleniyor Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu
CNN Türk'ün simge isimi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı CNN Türk'ün simge isimi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı         
19:25
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı         
19:07
Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı         
18:58
Partileşme çalışması süren Partileşme çalışması süren "Memleket Hareketi" yaza kadar 60 ilde örgütlenecek         
17:59
Kardeşini arkadaşlarına emanet ettikten sonra aracının içinde kendisini vurdu Kardeşini arkadaşlarına emanet ettikten sonra aracının içinde kendisini vurdu         
17:28
Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat         
16:29
12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı 12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı         
16:06
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım         
14:47
Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı         
14:45
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı         
08:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 20:26:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei