Son Dakika Haberleri: PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist teslim oldu
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PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist teslim oldu

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist teslim oldu, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 1'i kadın 2 terörist, Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:04 Kaynak: DHA
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