PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist teslim oldu
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:04 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde terör örgütü PKK
'dan kaçan 1'i kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak
'ta bulunan barınaklarından kaçan 1'i kadın 2 terörist, Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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