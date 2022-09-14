PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu - Son Dakika
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PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu

14.09.2022 15:01
PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin 2014 ve 2022 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt üyesi sayısı 83'e yükseldi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

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