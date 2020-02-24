PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
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PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.

ANKARA, -


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
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