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PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu - Son Dakika

PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

06.01.2022 17:16
PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmalarıyla 1 Ocak 2022 tarihinden sonra teslim olan örgüt mensubu sayısı 3 oldu.


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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