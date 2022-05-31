PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesi teslim oldu - Son Dakika
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PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesi teslim oldu

31.05.2022 17:51
PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 37'ye yükseldi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

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