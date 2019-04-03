Son Dakika Haberleri: PKK'dan Kaçan 5 Terörist, Habur'da Teslim Oldu

PKK'dan Kaçan 5 Terörist, Habur'da Teslim Oldu

1 saat önce

IRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'dan Kaçan 5 Terörist, Habur'da Teslim Oldu, System.String[]
IRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın, 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Burada jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son teröristlerle birlikte, Mart 2019'dan bu yana 14'ü kadın, 35 PKK'lının Habur'da güvenlik birimlerine teslim olduğu belirtildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:23 Kaynak: DHA

Silopi, Şırnak, PKK, Güncel
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