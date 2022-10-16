Son dakika haberi! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

16.10.2022 15:21
Son dakika haberi! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedilen açıklamada, teröristin 2018'de Almanya'dan terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 102'ye yükseldi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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