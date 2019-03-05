Son Dakika Haberleri: PKK'dan Kaçan Kadın Terörist Teslim Oldu

PKK'dan Kaçan Kadın Terörist Teslim Oldu

27 dakika önce

TERÖR örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampında kaçan kadın terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'dan Kaçan Kadın Terörist Teslim Oldu, System.String[]
TERÖR örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampında kaçan kadın terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçan kadın terörist dün gece saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na geldi. İsmi açıklanmayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın terörist, ifadesi alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Silopişırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

Şırnak, Silopi, PKK, Güncel
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