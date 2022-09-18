PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

18.09.2022 13:09
PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 38'inci buluşmanın gerçekleştiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 38'inci buluşmanın gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun ailesinin ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Böylece Diyarbakır'da 38'inci buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 87'ye yükseldi.

'PKK, BU TOPRAKLARDAN SİLİNECEK'

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma... İnşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" dedi.


YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 13:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement