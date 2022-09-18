PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 38'inci buluşmanın gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun ailesinin ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Böylece Diyarbakır'da 38'inci buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 87'ye yükseldi.

'PKK, BU TOPRAKLARDAN SİLİNECEK'

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma... İnşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" dedi.