PKK'DAN KAÇAN ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU - Son Dakika
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PKK'DAN KAÇAN ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

18.09.2022 16:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 38'inci ailenin çocuğuna kavuşacağını duyurması, Diyarbakır'da 1112 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 38'inci ailenin çocuğuna kavuşacağını duyurması, Diyarbakır'da 1112 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı. Hakkari'de 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan Necibe Çiftçi, çok mutlu olduklarını belirterek, Mücadelemize devam ediyoruz. Devletimiz dağda çocuklarımız için mücadele ediyor. 38'inci çocuğumuz teslim oldu. Burada evlat nöbetini sürdüren aileler çok mutlu oluyor. İnşallah bizim çocuklarımız da gelecek dedi.

2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise evlat nöbetine kararlı bir şekilde devam ettiklerini ifade ederek, Devletimiz de bizim çocuklarımız için büyük bir mücadele içerisindedir. Bugün bir evladımız daha ikna çalışmalarıyla güvenlik güçlerimize teslim oldu. Demek ki biz aileler doğru adresteyiz. Teslim olan evlatlarımız HDP tarafından dağa gönderildi diye konuştu.

2014'te 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü de çok mutlu olduklarını ve dağa götürülen tüm çocukların mutlaka kaçacağını söyledi. (DHA)

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PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu (2) PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu (2) Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'DAN KAÇAN ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU - Son Dakika

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