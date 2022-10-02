PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika
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PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

02.10.2022 13:45
PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen örgüt mensubunun, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika

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