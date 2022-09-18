Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.