PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 156'ya yükseldi.