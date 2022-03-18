PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1996 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e yükseldi.