PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu - Son Dakika
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PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

18.03.2022 12:49
PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1996 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e yükseldi.


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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