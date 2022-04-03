Son dakika haberleri | İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

03.04.2022 10:18
Son dakika haberleri | İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2014'te katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'ye yükseldi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu - Son Dakika


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