Son dakika haberleri | İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

03.05.2022 12:43
Son dakika haberleri | İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2021'de terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 28'e yükseldi.

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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