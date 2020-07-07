PKK'dan kaçan terörist, böyle teslim oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Aktütün'de PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olma görüntüleri paylaşılan terörist, babası ile telefonda görüştürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist, komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi" denildi.
Teröristin babası ile konuşmasında ise, "Tamam, benim durumum iyidir. Askerlerin yanındayım. Zaten askerlerin yanındayım. Olursa çıktığım zaman görüşürüz baba" dediği görüldü. Teröristin babası ile bir kez daha konuşan komutan da, "Cemal bey; merak etme siz de sağ salim görüşeceksiniz" ifadesini kullandı.