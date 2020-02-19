PKK'dan kaçan terörist çift, teslim oldu - Son Dakika

BATMAN Valiliği, 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan Ö.Ç. adlı kadın ile yine örgüt üyesi Suriye uyruklu eşi F.M.'nin birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

? Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışma kapsamında PKK'lı Ö.Ç. ve F.M. çiftinin birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına 2015 yılı içerisinde Batman ilinden katılım yapan Ö.Ç ve gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile birlikte Batman İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim olmuştur. Ö.Ç ve F.M isimli örgüt üyeleri, etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır" denildi.