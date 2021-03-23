Son Dakika | 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 PKK terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 PKK terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 36'ya yükseldi.

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