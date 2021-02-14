PKK'dan kaçıp teslim olan genç kız 5 yıl sonra Bursa'daki ailesine kavuştu - Son Dakika

PKK'dan kaçıp teslim olan genç kız 5 yıl sonra Bursa'daki ailesine kavuştu

14.02.2021 15:02
PKK'dan kaçıp teslim olan genç kız 5 yıl sonra Bursa'daki ailesine kavuştu, System.String[]

PKK terör örgütüne katılan genç kız, Bursa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından ailesiyle birlikte 5 yıl süren ikna çabaları sonucu örgütten kaçarak teslim oldu.

PKK terör örgütüne katılan genç kız, Bursa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından ailesiyle birlikte 5 yıl süren ikna çabaları sonucu örgütten kaçarak teslim oldu. Özel ekip tarafından Irak'tan alınıp getirilmesinin ardından ailesine kavuşan genç kızın duygusal anları kameralara yansıdı.

Bursa'dan 19 yaşında evden kaçarak PKK terör örgütüne katılan genç kız, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından ailesiyle de görüşülerek 5 yıl süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olması için ikna edildi. Örgütten kaçarak kurtulmayı başaran genç kız, özel olarak kurulan ekip tarafından Irak'tan alınıp Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşmanın ardından genç kızın annesi, "Devletimden Allah razı olsun. PKK kahrolsun. Devletim gecesini gündüzüne katarak aç susuz ailemin yapmadığını bana yaptı" dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanan genç kız, daha sonra adliyeye sevk edildi.

-İHA-

Terörle Mücadele, Terör, Bursa, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PKK'dan kaçıp teslim olan genç kız 5 yıl sonra Bursa'daki ailesine kavuştu - Son Dakika


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