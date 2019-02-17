Son Dakika Haberleri: PKK'dan Yakalanan 6 Kişi Adli Kontrol ile Serbest Kaldı

PKK'dan Yakalanan 6 Kişi Adli Kontrol ile Serbest Kaldı

1 saat önce

Tekirdağ'da terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

PKK'dan Yakalanan 6 Kişi Adli Kontrol ile Serbest Kaldı, System.String[]
Tekirdağ'da terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tekirdağ İl genelinde polis ekiplerince PKK/KCK üyesi oldukları ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Y.İ., E.A., A.K., A.T., A.K. ve D.Y. isimli 6 şahıs emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

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