PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi

24.05.2022 19:50
PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketlerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketlerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Duhok merkezli "Hani Basın ve İletişim Merkezi", konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Duhok Radyo ve Televizyon Medya Grubuna ait bir binaya PKK tarafından roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası Duhok'a bağlı Zaho ilçesinin Beheri Dağı'ndaki televizyon binasında maddi hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu terörist saldırıyı kınıyoruz. PKK, Kürdistan bölgesini terk etmelidir. PKK bilmelidir ki, medya merkezleri medeniyetin bir göstergesidir. Bu saldırılar ve tehditler kimse üzerinde baskı oluşturmayacaktır."

Duhok Radyo ve Televizyon Medya Grubu, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığı ile biliniyor.

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Kaynak: AA

Saldırı, Medya, Duhok, PKK, Güncel, Son Dakika

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