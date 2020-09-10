PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine "terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapis - Son Dakika

Cumhuriyet savcısı ise sanık Karayılan'ın cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

Karayılan, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, örgüt elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklu sanık Mehmet Bozan Karayılan ile avukatı hazır bulundu.

Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur

Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci