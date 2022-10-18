PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın sağ kolu İstanbul'da yakalandı

İstanbul'a eylem yapmak amacıyla geldiği değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın sağ kolu "Kendal-Numan Amed" kod adlı terörist Serhat Özel, İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlik ve pasaportla yakalandı. Örgütün "KCK-Maliye" birimine bağlı sözde Doğu Gümrükler Cephesinde Irak- İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen teröristin, PKK'nın sözde "Yürütme Konseyi" üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak örgütün Suriye kolu PYD- YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde "Cephane" biriminde de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele birimleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen ortak çalışmada, örgütün kilit isimlerinden birinin İran'dan havayolu üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağı istihbaratı alındı. 2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'da örgütün kırsal alanına katılan "Kendal-Numan Amed" kod Serhat Özel'in, 14 Ekim'de Tahran'dan havayolu ile İstanbul'a iniş yapacağı belirendi. PKK'nın elebaşlarından örgütün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın sağ kolu olarak gösterilen "Kendal-Numan Amed" kod adlı teröristin ineceği saatte havalimanında önlem alan terör ve istihbarat birimleri, Serhat Özel adlı teröristi pasaport kontrolünden hemen sonra yakalayarak gözaltına aldı.

'HDP eski Eş Başkanının ağabeyi tarafından eğitilmiş'

Eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi N.D. tarafından eğitim aldığı belirlenen Özel'in, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırındaki Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığının yanı sıra, PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan tarafından özel olarak örgütün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği saptandı. Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan havan, obüs, roket, ağır makinalı silahlar, el bombaları, patlayıcı A4,C4, fünye ve buna benzer mühimmatların yer aldığı sözde "Cephane" biriminde de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

'Teröristin İran-Kazakistan-Türkiye hattında izi sürüldü'

Teröristin izini süren güvenlik birimleri, PKK üyesinin örgütsel faaliyetlerine devam etmek üzere İran üzerinden sahte kimlik ve pasaport ile önce Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gönderildiğini, daha sonra burada Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport ile tekrar İran'a dönüş yaptığını ve Tahran Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldiğini belirledi. Havalimanında yakalanan PKK/KCK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada 3 gün boyunca sorgulanan "Kendal-Numan Amed" kod adlı terörist Serhat Özel, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL