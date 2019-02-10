PKK Fare Gibi Kaçıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah. Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah. Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz yapıyor, onlar takip ediyor, PKK fare gibi kaçıyor." dedi.



Soylu, Ankara'daki programı kapsamında Şentepe Vefa Parkı yakınlarında AK Parti seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.



Türkiye coğrafyasına zayıflık ve tembelliğin yakışmayacağını belirten Soylu, "Çünkü biz dünyanın en kıymetli toprağında, en güzel toprağında, en stratejik coğrafyasında oturuyoruz." ifadelerini kullandı.



Artık kısık sesle konuşan bir Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Soylu, "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah. Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz yapıyor, onlar takip ediyor, PKK fare gibi kaçıyor." diye konuştu.



Dış güçlerin Türkiye üzerinde baskı kurmak istediğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:



"Bize dediler ki; 'Afrin'e giremezsiniz', girdik de PKK'yı ezdik. İster Amerika söylesin, isterse Avrupa söylesin. Bize dediler ki; 'Kuzey Irak'ta bir devlet kurulacak.' Daha bir buçuk yıl önce referandum yapıldı, Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekmek istediler. Türkiye'nin güney coğrafyasıyla bütün bağını koparmak istediler. Oradaki PKK yönetimine bizim eyvallah etmemizi istediler, ölürüz demeyiz... Bazıları, 24 Haziran'da da aynısını yaptılar, terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'yi şımartıyorlar. Şimdi şımarttıkları için güya bu yarından itibaren birtakım vilayetlerde HDP'nin milletvekilleri 'Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklar. Söyledim, sizi yürütürsek adam değiliz."



"Çocuklarımızı bu zehirden kurtaracağız"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili kendilerine, "Satıcıları alıyorsunuz da üsttekileri almıyorsunuz" dediğini aktaran Soylu, "Bu tip yaklaşık 275 örgüt yöneticisini sadece 2018'de kodese tıktık. 23 bin uyuşturucu satıcını kodese tıktık. Burada size namus sözü veriyoruz. Eğer bu uyuşturucu satıcılarını, bunların organizatörlerini yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. Bize itimat edin. Son bir buçuk ayda Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Sırbistan'da, Yunanistan'da bizim polisimiz, sınırımızın dışında da her yerde operasyonlar ortaya koyuyor. Çocuklarımızı bu zehirden kurtaracağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Batsın sizin belediye anlayışınız"



Bakan Soylu, dün İstanbul Kartal'da çöken binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Bir belediye başkanı böyle bir felaket başına gelmiş insanların yanına gitmez mi, sırtını sıvazlamaz mı? Orada insanlar çalışıyor, her yerden gelmişler. Bursa'dan, Kocaeli'nden, Sakarya'dan herkes gelmiş. Kimisi oradaki polisimize bir bardak çay veriyor kimisi çorba veriyor. Gecenin bir vaktinde arama-kurtarma ekipleri çalışıyor, biz belediye başkanını orada görmedik. Batsın sizin komünistliğiniz, batsın sizin solculuğunuz, batsın sizin belediye anlayışınız."



Soylu, Şentepelilerden Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'ye oy vermelerini istedi.



Programa, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki de katıldı.

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