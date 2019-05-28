PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor (2)
17 dakika önce
ASKERİ SEVKİYATHakkari'nin Derecik ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürerken, Yüksekova ilçesinden aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
ASKERİ SEVKİYAT
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürerken, Yüksekova ilçesinden aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan öğle saatlerinde çıkılan zırhlı araçlarla Irak'ın kuzeyinde bulunan Derecik'e doğru gidildiği görüldü. Zırhlı araçlarla Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinden bölgeye gidilirken, güvenlik önlemi alındı.
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