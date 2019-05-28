Son Dakika Haberleri: PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor (2)
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PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor (2)

17 dakika önce

ASKERİ SEVKİYATHakkari'nin Derecik ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürerken, Yüksekova ilçesinden aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi.

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor (2), System.String[]

ASKERİ SEVKİYAT
Hakkari'nin  Derecik ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürerken, Yüksekova ilçesinden aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Yüksekova 3'üncü  Piyade Tümen Komutanlığı'ndan öğle saatlerinde çıkılan zırhlı araçlarla  Irak'ın kuzeyinde bulunan Derecik'e doğru gidildiği görüldü. Zırhlı araçlarla Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinden bölgeye gidilirken, güvenlik önlemi alındı.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
Hakkari, Sabah, Yüksekova, Derecik, Güncel
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