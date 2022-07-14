PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlünün, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla Adıyaman'da olduğu belirlendi. Firari hükümlünün Adıyaman'da bir düğüne katıldıgını tespit eden güvenlik güçleri kadının kaldığı evi belirledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Terör hükümlüsü kadın yakalandı - Son Dakika

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