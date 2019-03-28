Son Dakika Haberleri: PKK İçin Canlı Kalkan Eylemine Katılan 5 Kişi Tutuklandı

PKK İçin Canlı Kalkan Eylemine Katılan 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

IĞDIR'da jandarma tarafından PKK terör örgütüne yönelik operasyonları engellemek için canlı kalkan eyleminde bulundukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 5'i tutuklandı.

PKK İçin Canlı Kalkan Eylemine Katılan 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
IĞDIR'da jandarma tarafından PKK terör örgütüne yönelik operasyonları engellemek için canlı kalkan eyleminde bulundukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 5'i tutuklandı.  

Ağrı Dağı'nda 2015 yılında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonları engellemek, canlı kalkan çadırı kurmak ve canlı kalkan olmak suçlarından 10 gündür gözaltında olan 15 kişiden 8'i dün mahkemeye çıkarıldı. Aralarında Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Timur'un da bulunduğu 5 kişi tututlandı. Gözaltında bulunan 7 kişinin ise yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. - Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK İçin Canlı Kalkan Eylemine Katılan 5 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]