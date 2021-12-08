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PKK ile bağlantılı kişileri yurtdışına gönderen 9 şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

PKK ile bağlantılı kişileri yurtdışına gönderen 9 şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi

08.12.2021 17:07
PKK ile bağlantılı kişileri yurtdışına gönderen 9 şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi

ARALARINDA PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olanların da bulunduğu, haklarında arama kararı olan kişileri sahte pasaport düzenleyerek 5-6 bin euro karşılığında yurtdışına gönderdikleri iddia edilen 1'i tutuklu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

ARALARINDA PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olanların da bulunduğu, haklarında arama kararı olan kişileri sahte pasaport düzenleyerek 5-6 bin euro karşılığında yurtdışına gönderdikleri iddia edilen 1'i tutuklu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Irak'ta bulunan PKK/KCK sözde istihbarat yapılanması sorumluları ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Sabri Kavak'ın da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 8 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Irak'ta bulunan PKK/KCK sözde istihbarat yapılanması sorumlularıyla irtibatlı olan ve İstanbul'da ikamet eden Sabri Kavak'ın örgüt mensuplarını illegal yollardan yurt dışına çıkışını koordine ettiği, sahte pasaport temin ederek Fas üzerinden İspanya'ya göçmen kaçakçılığı ile şahısların sınır hattına kadar taşınması faaliyetini yürüttüğü, Murat Akbaş'ın da bu faaliyetler içinde yer aldığı belirtildi.

İLETİŞİMLERİ DİNLENDİ

Şüpheli Sabri Kavak'ın suç kayıtlarında Atatürk Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanarak gözaltına alındığı, ayrıca Murat Şimşek ve Murat Akbaş'ın da birçok kez yurtdışına giriş-çıkışları olduğu yapılan sorgulamalardan tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin terör örgütü mensuplarını yasadışı yollarla yurtdışına çıkışlarını organize ettikleri değerlendirildiğinden haklarında iletişimlerinin dinlenmesi kararı alındığı, daha sonra diğer şüpheliler Fatima Baamrani, İsa Aslan, Fırat Yavuz hakkında da aynı kararın alınarak soruşturmaya dahil edildikleri kaydedildi.

İŞBİRLİKÇİLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİİddianamede karıştığı 6 eyleme yer verilerek, şüphelilerin ortak hareket ettikleri ve doğrudan doğruya maddi menfaat elde etmek kastıyla Avrupa ülkelerine gitmek için gerekli şartları taşımayan Türk vatandaşlarını, bunların arasında bazılarının PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu ya da haklarında arama kararı bulunan şahısları yurtdışına illegal şekilde geçişlerini sağladıkları anlatıldı. Şüphelilerin ülkemizde başlayan hazırlık sürecinde illegal geçişleri için kullanılacak olan 2. pasaportları temin ederek bu pasaportları üzerinde değişiklikler yaptıkları, yolcuların hedefte bulunan ülkelere gideceği ve ülkemizden yasal çıkış yaptıkları, ilk gidilen ülkelerde şüpheli şahısların birlikte hareket ettikleri iş birlikçileri olduğu ve bu işbirlikçileri sayesinde havalimanındaki kontrollerden kolaylıkla geçtikleri belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, Türk vatandaşlarının yasal olmayan yollardan gönderilmesi için kişi başı 5 bin - 6 bin euro gibi yüksek meblağlarda paralar talep ettikleri şüphelilerin birbirleri ile irtibatlı ve koordineli şekilde göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Celal Akbaş, Dursun Sevgi, Fatima Baamrani, Fırat Yavuz, İsa Aslan, Mehmet Nuri Kısak, Murat Akbaş, Murat Şimşek ve Sabri Kavak'ın "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler, iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.


Terör Örgütü, İstanbul, Pasaport, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK ile bağlantılı kişileri yurtdışına gönderen 9 şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK ile bağlantılı kişileri yurtdışına gönderen 9 şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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