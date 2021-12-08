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PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderen şüphelilere iddianame - Son Dakika

PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderen şüphelilere iddianame

08.12.2021 15:51
PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderen şüphelilere iddianame

PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantılı olanların da aralarında bulunduğu kişilere sahte pasaport düzenleyerek Euro karşılığında yurtdışına gönderdikleri iddia edilen 1'i tutuklu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantılı olanların da aralarında bulunduğu kişilere sahte pasaport düzenleyerek Euro karşılığında yurtdışına gönderdikleri iddia edilen 1'i tutuklu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edildi.

Avrupa ülkelerine gitmek için uygun şartları sağlamayan ve PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantılı olan kişilerin de aralarında bulunduğu kişilere sahte pasaport temin ederek yurtdışına çıkışlarını sağladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan yazıda, şüpheli Sabri Kavak'ın Irak'ta bulunan PKK/KCK sözde istihbarat yapılanması sorumluları ile irtibatlı olduğu, örgüt mensuplarını illegal yollardan yurtdışına çıkışını koordine ettiği ve sahte pasaport temin ederek Fas üzerinden İspanya'ya göçmen kaçakçılığı ile şahısların sınır hattına kadar taşınması faaliyetini yürüttüğü ve şüpheli Murat Akbaş'ın da bu faaliyetler içerisinde yer aldığı aktarıldı.

Şüphelilerin 6 eylemi bulunduğu belirtildi

Kaçakçılık faaliyetlerinin 4 yönteminin anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin 6 eyleminin bulunduğu, şüpheli Sabri Kavak'ın maddi menfaat karşılığında illegal yollar yurtdışına çıkarılan İbrahim Tezdönen'in kendi adına olan pasaportunun kabını yeşile renge çevirerek Hususi Pasaport izlemi verdiği, bu pasaporta Cezayir'e girişi sırasında kullanılmak üzere sahte çıkış mührünü bastırdığı, Tezdönen'in çıkışından itibaren illegal geçişi için yönlendirdiği, birlikte hareket ettiği şüpheli Fatima Baarami ve Ekrem Kavak ile Cezayir'den Fransa'ya illegal gidişini organize ettiği belirtildi. Şüpheli İsa Aslan'ın şüpheli Sabri Kavak ile birlikte hareket ettiğinin anlatıldığı iddianamede, illegal olarak yurtdışına çıkartılacak olan yolcuların İsa Aslan'dan alındığı, bu yolla illegal çıkış sırasında ucuz bilet alınarak maliyetin düşürüldüğü kaydedildi.

Havalimanı kontrollerinden kolaylıkla geçtikleri vurgulandı

Şüphelilerin doğrudan doğruya maddi menfaat elde etmek amacıyla birlikte hakaret ettiğinin belirtildiği iddianamede, yurtdışına çıkarılan kişilerin Avrupa ülkelerine gitmek için gerekli şartları taşımayan Türk vatandaşları, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan ya da hakkında arama kararı bulunan kişiler olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin Türkiye'den başlayan hazırlık sürecinde illegal geçişleri için kullanılacak olan ikinci pasaportları temin ederek, bu pasaportlar üzerinde değişiklikler yaptıkları, yolcuların hedefte bulunan ülkelere gitmek için yasal çıkış yaptıkları, ilk gidilen ülkelerde şüpheli şahısların birlikte hareket ettikleri ve işbirlikçileri sayesinde havalimanındaki kontrollerden kolaylıkla geçtikleri aktarıldı.

Hak ve Özgürlükler Partisi'nin ilçe başkanının da Yunanistan'a kaçırıldığı belirtildi

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan suç ve arama kaydı bulunan, 2013 yılında Hak ve Özgürlükler Partisi'nde Van Edremit İlçe Başkanı olarak listeye giren Fadile Rozarin Urucu'nun şüpheli Sabri Kavak ile irtibata geçtiğinin ve Yunanistan'a gitmek istediğini söylediğinin anlatıldığı iddianamede, 2019 yılından bu yana resmi bir kurumda kaydının bulunmadığı ve bu nedenlerle yurtdışına illegal olarak çıkarıldığının değerlendirildiği belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelilerin, yolcuları Türkiye'den çıkışından hedefte bulunan ülkeye geçişine kadar yönlendirdikleri, yasal olmayan yollardan gönderilmesi için kişi başı 5 bin ile 6 bin Euro gibi yüksek meblağlarda paralar talep ettikleri, şüphelilerin birbirleri ile irtibatlı ve koordineli şekilde 'göçmen kaçakçılığı' suçunu işlediklerinin deliller doğrultusunda anlaşıldığı kaydedildi.

8 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, 1'i tutuklu 9 şüphelinin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Pasaport, Kavak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderen şüphelilere iddianame - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderen şüphelilere iddianame - Son Dakika
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