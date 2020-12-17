PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor? - Son Dakika
BBC

PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor?

17.12.2020 18:32
PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor?, System.String[]

Türkiye'nin yaz aylarında Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyonlar sonrası hem PKK hem de Türk ordusunun varlığına karşı bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalışan Peşmerge, Duhok'ta yeni kontrol noktaları oluşturdu.

13 Aralık gecesi Irak'ın kuzeyinde Peşmerge ile PKK arasında yaşanan çatışmada bir PKK'lı bir de Peşmerge hayatını kaybetti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) askeri gücü Peşmerge ile aslında Türkiye'de kurulmuş olan ancak Irak'ın kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın bölgede kampları olan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) arasındaki gerilim yıllardır sürüyor.

PKK, pazar gecesi Peşmerge'nin kendilerine pusu kurduğunu söylerken Kuzey Irak'tan yayın yapan haber kuruluşları, Peşmerge'nin bulunduğu bir kontrol noktasından geçmeye çalışan PKK'lıların araçtan ateş açtığını, çatışmanın bu sebeple başladığını belirtiyor.

Bölgeden yayın yapan Kürt medyasına göre çatışma, Çukurca'nın güneybatısında, Türkiye sınırına yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Duhok'un Amedi kasabası yakınlarında meydana geldi.

Pazar gecesinin ardından iki grup arasında bir başka çatışma da salı gecesi yaşandı.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada "8 kişilik bir grup silahlı PKK'lı Suriye üzerinden kaçak yollarla bölgeye girmek istedi. Sınır üzerindeki grup, Peşmerge güçlerince fark edildi. Suriye'nin kuzeyi ile o bölge arasında geçişlerin resmi kapılar üzerinden yapıldığını zaten herkes biliyor. Ancak bu silahlı grup, nehri geçip Kürdistan Bölgesi'ne gizli bir şekilde sızmak istedi. Grubun geçişine izin verilmedi ve kendilerine geri dönmeleri söylendi. Bunun üzerine yerel saatle 04.00 sularında Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirdiler. Peşmerge de noktasını savunmak için saldırıya karşılık verdi ve sonuç itibarıyla başarısız olarak geri döndüler." dedi.

Suriye-Irak sınırındaki Fişhabur yakınlarında gerçekleşen son çatışmanın ardından IKBY yönetiminden, Uluslararası IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'na Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) verdikleri desteği eleştiren açıklamalar geldi.

Mesrur Barzani, yazılı açıklamasında "Ortak dost ve müttefiğimiz olan uluslararası koalisyon, YPG'nin bu tür saldırılarda bulunmayacağına dair garanti vermelidir. Yine yabancı ülkelerin yardımlarının Kürdistan Bölgesi topraklarına saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmemelidir. Şüphesiz bu tür saldırıların tekrarlanması bölge güvenliğine büyük bir zarar verecektir." ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de dışişleri bakanlığına bu tür saldırıların önlenmesi için "gerekli diplomatik girişimlerde bulunması" talimatı verdi.

Olaydan saatler sonra Kuzey Irak'tan yayın yapan Rudaw, Peşmerge ve YPG'nin görüştüğünü ve sınırı aştığı gerekçesiyle tutuklanan 6 YPG'linin serbest bırakılarak Suriye'ye dönmesine izin verildiğini duyurdu.





Türkiye'nin operasyonları sonrası Peşmerge konumunu güçlendiriyor

Türkiye, Haziran ayında bölgede başlattığı operasyonun sonucunda 10'dan fazla geçici üs kurmuş; Irak merkezi yönetimi operasyonlara "egemenlik haklarının ihlali" diyerek tepki göstermişti.

Ancak bölgeyi kontrol eden IKBY'nin operasyonlar sonrasında Türkiye ile birlikte hareket ettiği anlaşılıyor. Türk ordusunun geçici olarak kurduğu üslerin yanı sıra Peşmerge de bölgedeki varlığını güçlendirdi ve yeni kontrol noktaları oluşturdu.

Kasım ayında Peşmerge, bölgede bazı üsler inşa ederek daha fazla silahlı gücünü bölgeye gönderdi.

Bu da Peşmerge ile PKK arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı.

Bir aylık bir sürenin sonunda da iki tarafın da kayıp verdiği çatışmalar çıktı.

Al Jazeera'ye konuşan Peşmerge komutanlarından Yasin Kadir, PKK'yı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıklarını; aksi halde Türkiye'nin operasyonlarına devam ederek bölgeye insansız hava araçlarını göndereceğini ve sivillerin de bundan etkilenebileceğini; "PKK'nın varlığı sürdükçe Türk ordusunun da bölgeden çekilmeyeceğini" söyledi.

Yani Kasım ayında Peşmerge'nin yaklaşık 30 farklı noktaya konuşlanması; IKBY'nin hem PKK hem de Türk ordusuna karşı bölgede hakimiyetini artırma çabasının bir sonucu.

Türkiye'nin kurduğu üsler sınırdan yaklaşık 15 kilometre kadar derine iniyor.





İran ve Irak sınırında ise, bölgedeki Türk askeri ve Peşmerge'nin yanı sıra Irak ordusuna bağlı sınır güçleri bulunuyor.

Dört farklı silahlı gücün bulunduğu bölgede, Kuzey Irak medyasına göre, siviller hem maddi kayıplar veriyor, hem geçimlerini sağladıkları hayvancılığa devam edemiyor hem de ciddi bir güvenlik kaygısı yaşıyor.

Yaz aylarında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki hava operasyonlarından kaçan PKK'lılarla Peşmerge arasında yine çatışmalar yaşanmış ve IKBY Başbakanı Masrur Barzani, üç Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

O dönem IKBY, PKK'yı Duhok'taki Peşmerge güçlerine saldırmakla suçlamış ve bölgedeki varlığını güçlendirmeye başlamıştı.

Ekim ayında ise Masrur Barzani'ye bağlı özel kuvvetler Duhok'taki PKK kamplarının olduğu bölgenin çevresinde 10 kontrol noktası oluşturmuş, ardından iki grup arasında yine çatışmalar çıkmıştı.

9 Ekim'de de PKK'ya bağlı grupların bölgede en güçlü olduğu yerlerden biri olan Sincar'la ilgili Bağdat ve Erbil hükümetleri arasında bir anlaşma imzalanmış; bu anlaşmaya göre PKK'ya bağlı güçlerin bölgeden çekilmesi ve yeni oluşturulacak bir askeri birliğin Sincar'da güvenliği sağlamasına karar verilmişti.

PKK, hem bu karara hem de Duhok'ta oluşturulan kontrol noktalarına "Türkiye'nin operasyonlarına yardımcı olduğu" gerekçesiyle tepki göstermişti.

PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor?
PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor?
PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor?

Peşmerge, Türkiye, Irak, PKK, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, kendisini böyle savundu: Nerede söyledim         
17:38
PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi         
17:33
Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı         
17:07
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 18:37:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK ile Peşmerge arasında neden çatışma yaşanıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei