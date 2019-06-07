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PKK inleri böyle imha edildi

1 saat önce

PKK inleri böyle imha edildiHAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.

PKK inleri böyle imha edildi
HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.
Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.
PKK inleri böyle imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:19 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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