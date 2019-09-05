Son Dakika Haberleri: PKK, Irak'ta bir sivili yaraladıktan sonra alıkoydu
Son Dakika Güncel Haber

PKK, Irak'ta bir sivili yaraladıktan sonra alıkoydu

1 saat önce

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Duhok kentinde bir sivili ateş ederek yaraladıktan sonra alıkoydu.

PKK, Irak'ta bir sivili yaraladıktan sonra alıkoydu, System.String[]

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Duhok kentinde bir sivili ateş ederek yaraladıktan sonra alıkoydu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Duhok'un Şeladize ilçesi yakınlarında PKK teröristlerince bir sivile ateş açıldı.

Olayda yaralanan sivilin teröristler tarafından yaralı şekilde bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Duhok, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü
Kayyumları protesto etmek için, bombalı saldırıya hazırlanan 7 terörist yakalandı Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor Ak parti ilçe başkanını kaçıran pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK, Irak'ta bir sivili yaraladıktan sonra alıkoydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]